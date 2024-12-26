Dolar
35.17
Euro
36.70
Altın
2,633.80
ETH/USDT
3,339.40
BTC/USDT
95,859.00
BIST 100
9,949.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu

Bitlis'te yurtta kalan Suriyeli kız öğrenciler, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasını kutlamak amacıyla yurt binasında oda ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu.

Berfin Sidar Aşit  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu

Bitlis

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beşminare kız öğrenci yurdunda kalan 17 Suriyeli üniversite öğrencisi, ülkelerinin Esed rejiminden kurtulmasını kutladı.

Öğrenciler, yurdun oda ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu.

Türk ve Suriye bayrakları açan kızlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Suriyeli üniversite öğrencisi İman Altahşi, yaptığı açıklamada, 13 yıl önce ülkelerinden Türkiye geldiklerini belirterek, "Türkiye devleti bizlere sahip çıkarak misafir etti. Bugün sert esen rüzgara karşı bayrağımız dalgalanıyor. Bu bir zaferdir. Bu bir tarihin yazılışıdır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Üniversite öğrencisi Kübra Yerboğa da "Onlarla aynı yurtta kaldık. Aynı okullarda okuduk. Onlar bizim kültürümüzü, biz onların kültürlerini öğrendik. Onlar Suriye halkı olarak zalim bir yönetimden kurtuldular. Şam'da bulunan Türk Büyükelçiliğine ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Bitlis'ten selam gönderiyoruz. İnşallah bu zaferin devamı olarak Gazze'nin zaferini de kutlarız." ifadelerini kulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Mirasımız Kudüs Derneğinin "2024 Kudüs Raporu" açıklandı
Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
İstanbul'da yağış aralıklarla etkili oluyor

Benzer haberler

Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu

Bitlis'te Suriyeli kız öğrenciler yurt odalarının ışıklarıyla "Şam" yazısı oluşturdu

Körfez ülkelerinden Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı

DSÖ'nün Suriye'de dağıtacağı 50 ton tıbbi malzeme Türkiye'ye ulaştı

Suriye'de Kuneytralılar, İsrail'in ülkeye yönelik işgaline son vermesini istedi

Suriye'de Kuneytralılar, İsrail'in ülkeye yönelik işgaline son vermesini istedi
BM: 3 haftada komşu ülkelerden 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

BM: 3 haftada komşu ülkelerden 50 binden fazla Suriyeli ülkesine dönüş yaptı
Suriye'de 4 oğlu öldürülen acılı anne, Esed'in Sednaya Hapishanesi'nde cezalandırılmasını istiyor

Suriye'de 4 oğlu öldürülen acılı anne, Esed'in Sednaya Hapishanesi'nde cezalandırılmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet