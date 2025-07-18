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Dünya

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'in doğusuna sevkiyat yaptı

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG hareketliliğine karşı Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesine takviye asker gönderdiği bildirildi.

Nuri Aydın, Ömer Koparan  | 18.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Halep'in doğusuna sevkiyat yaptı Fotoğraf: Muatz Hac Muhammed - AA

Halep

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin 15 Temmuz'da Deyr Hafır'da Suriye ordusuyla çatışmasının ardından bölgeye takviye unsurlar göndermesi üzerine tedbir aldı.

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Bu kapsamda, Suriye güvenlik güçleri de Halep'e bağlı Münbiç'ten Deyr Hafır'a asker ve silah sevkiyatı yaptı.

Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in de güney eksenine denk düşen Deyr Hafır bölgesinde, 15 Temmuz günü Suriye ordusuyla çatışmaya girmişti.

PKK/YPG birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yapmıştı.

Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı 150 kadar pikap akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaşmıştı.

Sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam etti.

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