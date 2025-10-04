Suriye'nin Humus ilinde toplu mezar bulundu
Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ilinde 16 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi.
Humus
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Muhram bölgesinde bir mağarada bulunan toplu mezardan, ekiplerin çalışmaları sonucu 16 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.
Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.
