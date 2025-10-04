Dolar
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

Suriye'nin Humus ilinde toplu mezar bulundu

Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus ilinde 16 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi.

Mehmet Burak Karacaoğlu  | 04.10.2025 - Güncelleme : 04.10.2025
Suriye'nin Humus ilinde toplu mezar bulundu Fotoğraf: Bakr Al Kasem/AA

Humus

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Muhram bölgesinde bir mağarada bulunan toplu mezardan, ekiplerin çalışmaları sonucu 16 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.

