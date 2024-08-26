Dolar
34.02
Euro
38.04
Altın
2,523.89
ETH/USDT
2,740.20
BTC/USDT
63,774.00
BIST 100
9,604.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Bitlis Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında 9 tarihi köprünün gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, projeyle çarpık yapılaşmaya son verilerek, kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarıldı. 1 milyar 229 milyon lira yatırım değeri olan projeyle kent merkezinden geçen ve kötü koku yayan derenin çevresindeki 50 bin metrekarelik alan da ıslah edildi.

Dere yatağındaki Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde dönüşüm yapıldı. Riskli 98 binadaki 436 bağımsız bölüm ve dere boyunca yıllardır süregelen kaçak ve sağlıksız yapılar yıkıldı. Buradaki dükkanların yerine Hüsrevpaşa Mahallesi'nde TOKİ eliyle 263 işyeri inşa edildi.

Köprüler, kemerler ortaya çıkarıldı

Restorasyon çalışmalarıyla 9 tarihi köprü ile kemerler ortaya çıkarıldı. Paşa Hamamı, Ulu Cami, Behiye Mescidi, Memi Dede Türbesi, Hazo Hanı gibi yapılar ihya edildi. Proje kapsamında 73 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin 1. etabı tamamlandı.

Bakan Kurum, kentin yeni görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından kentin yeni görüntülerini paylaştı.

Kurum, "İstedik ki Bitlis'in çocukları, tarihle büyüsün, mimariyle yaşasın, kültürümüzü tanısın. Bunun için tarihçiler, mimarlar, mühendislerle çalıştık. Çarpık yapılar altında kaybolan tarihi yeniden gün yüzüne çıkardık. Kent Meydanı Projemizle, Selçuklu şehrimize yeni silueti çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Abdulselam Tadik ise 2019'da kamulaştırma çalışmalarıyla başlayan proje sayesinde şehirde çarpık kentleşmenin izlerinin silindiğini kaydetti.

Kent sakinlerinden Naif Özal, projeyle kent tarihinin gün yüzüne çıktığını, turizm açısından da kentin değer kazandığını ifade etti. Vatandaşlardan Mahfuz Yılmaz ise kokunun giderilmesiyle derenin tertemiz olduğunu belirterek, Bakanlığa ve belediyeye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle Beşyol durağı hizmete kapatılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aziz milletimiz, bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan 3 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı
Emine Erdoğan: Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır

Benzer haberler

Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı

Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi

Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi
Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi

Bitlis'te "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni" düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet