Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,166.00
BTC/USDT
84,700.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ramazanda Bitlis, Van, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak'ta her gün 2 bin 700 kişilik iftar sofrası kuracak, öksüz ve yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunacak.

Şener Toktaş  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

Bitlis

Sorumluluk alanındaki 6 ilde ramazanın manevi ruhunun yaşatılması için iftar programları düzenleyen Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, "Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet" temasıyla ihtiyaç sahiplerine de ulaşacak.

Ramazan boyunca Siirt'te 600, Van, Muş ve Bitlis'te 500'er, Hakkari ve Şırnak'ta 300'er kişiyi iftar sofralarında buluşturacak olan müdürlük, bu programlarda çocuklar için de çeşitli gösteriler ve eğlenceler düzenleyecek.

Çocuklara hediyelerin yanı sıra öksüz ve yetim 2 bin 200 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapacak olan müdürlük, ramazan boyunca 6 bin 10 aileye ise kuru gıda kolisi teslim edecek.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce iftar buluşmalarının geleneksel hale getirildiğini söyledi.

Bu yıl da bölge müdürlüğüne bağlı 6 ilde iftar buluşmalarını organize ettiklerini anlatan Ayan, şöyle konuştu:

"Paydaş kurumlarla organizasyonumuzu yaptık. Bu kapsamda 2 bin 700 kişiye iftar vermeyi planlıyoruz. Paydaş kurumlarımızla yapılacak organizasyonlar sayesinde muhtaç ailelerimizi ve öğrencilerimizi hazırladığımız iftar sofralarımızda ağırlayacağız. Ramazanın bereketini bütün insanlarımızla paylaşacağız. Aileleriyle gelen çocuklarımız için de etkinlikler ve hediyelerimiz olacak."

Ayan, valiliklere, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen tüm paydaş kurumlara teşekkür etti.

Ramazanı hayırlı şekilde tamamlamayı temenni ettiklerini belirten Ayan, şunları kaydetti:

"İftar lokasyonlarımızda incelemelerimizi tamamladık. Bitlis'teki hazırlıklarımızı değerlendirdik. Çalışmaların amacına uygun şekilde tamamlanması noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu bir vakıf geleneği. Bu çalışmaların 81 ilimizde yapılması ve bu programın geleneksel hale gelmesi bizi de mutlu ediyor. Ramazanın maneviyatının yaşanması noktasında Bakanlığımızın ve Genel Müdürlüğümüzün bunu geleneksel hale getirmesi sevindirici."

Çorba, sıcak yemekler, iftariyelikler ve içecekler olmak üzere Bitlis'te her akşam 2 bin 700 kişiye iftar verileceğini bildiren Ayan, "Genel Müdürlüğümüzün belirlediği 'Sofralarımıza Bereket, Gönüllerimize Merhamet' mottosuyla vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacağız. Muhtaç vatandaşlarımıza bir nebzede de yardımcı olabilirsek çok mutlu olacağız. Ramazanı böyle aktivitelerle dolu dolu geçirmeye çalışacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı
İzmir Körfezi'nde kıyıya yakın noktalarda yosun tabakası oluştu
Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak
Elazığ'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak

Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, 7 Mart'ta ziyaretçilerle buluşturulacak

Dünya liderleri, şirket yöneticileri ve spor kulüplerinden ramazan mesajları

Dünya liderleri, şirket yöneticileri ve spor kulüplerinden ramazan mesajları
Grup Dergah, ramazana özel "Can Muhammed (S.A.V)" ilahisini seslendirdi

Grup Dergah, ramazana özel "Can Muhammed (S.A.V)" ilahisini seslendirdi
AK Parti, ramazanda "Gönül Sofrası" programları düzenleyecek

AK Parti, ramazanda "Gönül Sofrası" programları düzenleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet