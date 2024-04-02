Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bingöl
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BA 8217 ve 43 AAF 071 plakalı otomobiller, İnalı Mahallesi Aftor Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.