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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
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Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Rıdvan Korkulutaş  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bingöl

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 BA 8217 ve 43 AAF 071 plakalı otomobiller, İnalı Mahallesi Aftor Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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