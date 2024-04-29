Dolar
32.38
Euro
34.71
Altın
2,342.17
ETH/USDT
3,166.10
BTC/USDT
62,306.00
BIST 100
10,003.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.-VTR-
logo
Ekonomi

AB otomobil üreticileri daha fazla şarj istasyonu kurulmasını istiyor

Otomobil üreticileri, Avrupa Birliği'ndeki (AB) talebin karşılanabilmesi için yılda 8 kat fazla elektrikli otomobil şarj istasyonu kurulması gerektiğini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
AB otomobil üreticileri daha fazla şarj istasyonu kurulmasını istiyor

Brüksel

Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), elektrikli otomobillere yönelik altyapı yatırımları konusundaki raporunu yayımladı.

Raporda, AB'de elektrikli otomobillere yönelik mevcut şarj noktası sayısının karbon salımını azaltma hedeflerini yakalamak için yeterli olmadığı ifade edildi.

AB'deki elektrikli otomobil satışlarının 2017-2023 döneminde şarj noktası kurulumundan 3 kat daha hızlı arttığı belirtilen raporda, "Sektör tahminlerine göre, AB'nin 2030 yılına kadar yılda 8 kat daha fazla şarj noktasına ihtiyacı olacak." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, gelecekte elektrikli otomobil şarj altyapı açığının AB tahminlerinden çok daha fazla artabileceği kaydedildi.

AB genelinde geçen yıl 150 bin civarında halka açık şarj noktası kurulduğu ve toplam sayının 630 binin üzerine çıktığı anımsatılan raporda, AB Komisyonunun 2030 yılına kadar toplam 3,5 milyon şarj noktası kurulumunu hedeflediği, bu amaca ulaşmak için de yılda yaklaşık 410 bin şarj noktası kurulması gerektiği belirtildi.

Raporda, ACEA'nın ise 2030 yılına kadar 8,8 milyon şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını öngördüğü, buna ulaşmak için yılda 1,2 milyon şarj istasyonu kurulumuna ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikalı mevkidaşı Blinken ile Riyad'da görüştü
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Adalet Bakanı Tunç: Ülkemizin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açık
Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyecek
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa için "nükleer şemsiye" önerisi ülkede tepki çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa için "nükleer şemsiye" önerisi ülkede tepki çekti

AB otomobil üreticileri daha fazla şarj istasyonu kurulmasını istiyor

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İrlanda, sığınmacıları İngiltere'ye geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlanıyor

İrlanda, sığınmacıları İngiltere'ye geri göndermek için acil durum yasası çıkarmaya hazırlanıyor
Konya'da tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'da tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bilardoda hedef 2024'te madalya sayısını artırmak

Bilardoda hedef 2024'te madalya sayısını artırmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet