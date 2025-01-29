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Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında aile fertlerini kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Zafer Göder, Mehmet Emin Gürbüz  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Binali Yıldırım'dan Kartalkaya'daki yangında yakınlarını kaybeden Gültekin ve Güner ailelerine taziye ziyareti

Bolu

Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine gelen Yıldırım, yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile eşi Habibe Güner ve dünürleri Yüksel Gültekin'e başsağlığı diledi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de yer aldı.

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