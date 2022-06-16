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Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti

Bilim insanlarının 3 kıtanın nüfusunun yarısını yok eden ve insanlık tarihinde en çok ölüme yol açan kara veba salgınının kaynağına ulaştığı belirtildi.

Alaattin Doğru   | 16.06.2022
Bilim insanları kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığını tespit etti

Ankara

Nature dergisinde yer alan araştırmada uzmanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika nüfusunun yüzde 60'a yakınının ölümüne neden olan kara veba salgınının Kırgızistan sınırları içerisindeki bir göle yakın yerde 1338'de başladığını tespit etti.

Uzmanlar bölgedeki mezar taşları üzerine kazınan yazılar ve mezarlarda bulunan dişler üzerinde DNA testi yaparak kara vebanın yaklaşık 700 yıl önce burada başladığı sonucuna vardı.

Bölgedeki çok sayıda mezarın da salgına ilişkin izler taşıdığı ifade ediliyor.

Araştırma asırlık tartışmalara nokta koydu

Araştırma ekibinden İskoçya'daki Stirling Üniversitesi bilim insanı Philip Slavin, çalışmanın bu salgının kökenine ilişkin asırlık tartışmalara son noktayı koyduğunu belirtti.

Tuebingen Üniversitesinden bir diğer araştırmacı Maria Spyrou da bölgede gömülü 8 insana ait dişlerden örnekler alındığını, kalıntılardaki damarlar sayesinde kan yoluyla bulaşan patojenlere ulaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu aktardı.

Dağ faresi gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu hastalık 1346 ile 1353 arasındaki 8 yıllık dönemde 3 kıtada milyonlarca can kaybına neden oldu.

Salgının kaynağına dair çeşitli teoriler ortaya atılsa da kesin bir sonuca varılamamıştı.

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