Kırgızistan, canlı hayvan ihracatını 6 ay süreyle durdurdu

Hükümet, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak istiyor.

Nazir Aliyev Tayfur  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Kırgızistan, canlı hayvan ihracatını 6 ay süreyle durdurdu

Bişkek

Kırgızistan hükümeti, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.

Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in imzaladığı kararnameyle, at, sığır, koyun ve keçi ihracatına 6 ay süreyle yasak getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yasağın, ülkenin gıda güvenliği ile iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.

