Kırgızistan, canlı hayvan ihracatını 6 ay süreyle durdurdu
Hükümet, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak istiyor.
Bişkek
Kırgızistan hükümeti, et fiyatlarındaki artışı önlemek ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çiftlik hayvanlarının ihracatını 6 ay süreyle durdurdu.
Hükümetten yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in imzaladığı kararnameyle, at, sığır, koyun ve keçi ihracatına 6 ay süreyle yasak getirildiği belirtildi.
Açıklamada, yasağın, ülkenin gıda güvenliği ile iç piyasada fiyat istikrarını sağlamak amacıyla alındığı kaydedildi.