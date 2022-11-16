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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntülerine ulaşıldı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Uğur İslamoğlu   | 16.11.2022
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı yapan teröristin olay yerine geliş görüntülerine ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır'ın Taksim'e gelişi ve olaydan sonra uzaklaştığı anların yer aldığı güvenlik kameraları görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, olay günü saat 15.17'de Taksim Meydanı tarafından İstiklal Caddesi'ne giren teröristin, sırt çantası ve elindeki bir poşetle caddede yürüdüğü görülüyor.

Başörtüsü ile eşkalini gizlemeye çalışan ve saat 15.29'da bir kafenin önüne gelen teröristin saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturması dikkati çekiyor.

Görüntülerde, yaklaşık 41 dakika bankta oturan Albashır'ın, saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak yine Taksim Meydanı istikametine yürümeye başladığı, patlamanın gerçekleştiği an olan saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladığı anlar yer alıyor.

Teröristin daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar da kayıt altına alındı.

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