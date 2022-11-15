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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 6 kişinin öldüğü terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 50 kişi arasında, şüpheli Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ı Yunanistan'a, bir firari şüpheliyi Bulgaristan'a kaçırmak isteyen 2 kardeşin bulunduğu belirtildi.

Başak Akbulut Yazar, Uğur İslamoğlu   | 15.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 2 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısının koordinesinde sürüyor.

Şüpheli Ahlam Albashır'ın da yer aldığı 50 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, yakalananlar arasında şüphelinin kamufle olmak için bir süre çalıştığı tekstil atölyesindeki bazı işçilerin de olduğu belirtildi.

Şüphelinin, ikametinden çok tekstil atölyesinde kaldığı tespit edilirken, yakalandığı evde ele geçirilen materyallerin incelemesi ise sürüyor.

Teröristi Beyoğlu'na götüren zanlı da yakalandı

Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ammar J. ile Yasir K'nin olay günü kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli B'yi araçla Beyoğlu'na getirip meydana yakın bir yerde bıraktığı, şüpheliler Yasir K. ve B'nin daha sonra Esenler'e geri döndüğü belirlendi.

Kadın terörist Ahlam Albashır'in saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Yasir K'yi arayarak kendisini almasını istediği, Yasir K'nin de "Polis her yeri tutmuş, gelemem" demesi üzerine teröristin taksiyle Esenler'e gittiği tespit edildi.

Şüpheli Ahmet J'nin de Ahlam Albashır'ı Esenler'den alıp Küçükçekmece'deki evine götürdüğü ve daha sonra Yunanistan'a kaçırmayı planladığı öğrenildi.

İstanbul polisinin kısa sürede adresini belirleyerek yaptığı operasyonla Albashır'ı gözaltına alması üzerine kaçırma planını uygulamaya koyamayan Ahmet J'nin operasyon anında evde olmadığı belirlendi.

Ammar J, firari şüpheliyi Edirne'ye bıraktıktan sonra İstanbul'a döndü

Zanlılardan Ammar J'nin terörist Ahlam Albashır ile aynı evde yaşayan firari şüpheli B'yi olayın ardından Bulgaristan'a göndermek üzere Edirne'ye götürdüğü ve ardından İstanbul'a döndüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında son olarak yakalanan şüpheli Ammar J. ve kardeşi Ahmet J'nin de aralarında bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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