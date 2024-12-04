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Beylikdüzü'nde İSKİ'nin çalışması sırasında yolda oluşan çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi

Beylikdüzü'nde İSKİ'nin altyapı çalışması sırasında yolun bir kısmında oluşan çökme sonucu devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Abdülkerim Güzel  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Beylikdüzü'nde İSKİ'nin çalışması sırasında yolda oluşan çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde İSKİ ekiplerinin altyapı çalışmaları yaptığı alana mıcır dökmek için gelen 34 GF 4291 plakalı hafriyat kamyonu, yolun bir kısmında oluşan çökme sonucunda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan hafriyat kamyonunun sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

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