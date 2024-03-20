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Beykoz'da İETT otobüsünün yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Beykoz'da İETT otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alptekin Soykan, Alper Korkmaz  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Beykoz'da İETT otobüsünün yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

İstanbul

Yenimahalle Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TN 2287 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Otobüs, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacaklarının üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün çarptığı kadının yere düştükten sonra bacaklarının üzerinden geçmesi, kazayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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