Dünya

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Emre Aytekin  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribot battı

Pekin

lusal basında yer alan haberlere göre, Mindanao bölgesinin Zamboagna Limanı'ndan Sulu Adası'na sefer yapan "M/V Trisha Kerstin 3" feribotu, Pilas Adası açıklarında teknik arıza sonucu battı.

Pilas Adası'nın bağlı olduğu Basilan ilinin Belediye Başkanı Arsina Laja Kahing-Nanoh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 332 yolcu ve 27 mürettebat toplam 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Filipin Sahil Güvenliği, arama ve kurtarma çalışmalarının koordine edildiğini duyururken şu ana kadar 138 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

116 milyon nüfuslu bir takımada ülkesi olan Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları yaşanmıştı. 2023 yılında ülkenin güneyinde bir feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

