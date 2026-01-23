Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü.
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor.