İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
Gündem

Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cüneyt Sevindik  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Beykoz'da 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Cüneyt Sevindik/AA

İstanbul

Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü, karşı yönden gelen başka bir İETT otobüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 yolcu ile otobüs şoförü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, otobüslerin çekilmesinin ardından normale döndü.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, karşı yönden gelen 2 otobüsün çarpışması yer alıyor.

