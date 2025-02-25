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Beykoz Belediyesinin konser ihalelerinde usulsüzlük soruşturması

Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Büşra Alakoyun  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Beykoz Belediyesinin konser ihalelerinde usulsüzlük soruşturması

İstanbul

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

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