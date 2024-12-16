Dolar
34.96
Euro
36.71
Altın
2,656.36
ETH/USDT
3,934.90
BTC/USDT
105,306.00
BIST 100
10,052.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Başkanı Okay Memiş, Suriye'deki Sednaya Askeri Hapishanesinde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen arama kurtarma ekibinin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
logo
Gündem

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün yolun karşısına geçen bir kadına çarparak ölümüne neden olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hamdi Dindirek, İlyas Kaçar  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında

İstanbul

Dün, Büyükdere Caddesi'nde, durağa yanaşan Kemal B. (61) idaresindeki Cevizlibağ-Tuzla seferini yapan "500 T" numaralı İETT otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye K'ye (38) çarpması sonucu yaşanan ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Kemal B. emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde karşıya geçmek için kaldırımdan yola inen Lütfiye K'ye İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.

Olay

15 Aralık'ta, Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer'e doğru seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarpmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan aleyhinde asılan pankarta ilişkin açıklama: Hukuk yoluyla gereğini yapacağız
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında

Beşiktaş'ta Rashica, Adana Demirspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı kadın öldü

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, hedeflerini ve projelerini anlattı

Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı, hedeflerini ve projelerini anlattı
Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Beşiktaş, yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Bodrum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaklaşık 600 tavuk telef oldu

Bodrum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaklaşık 600 tavuk telef oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet