Beşiktaş'ta İETT otobüsünün neden olduğu ölümlü kaza güvenlik kamerasında
Beşiktaş'ta, durağa yanaşan İETT otobüsünün yolun karşısına geçen bir kadına çarparak ölümüne neden olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Dün, Büyükdere Caddesi'nde, durağa yanaşan Kemal B. (61) idaresindeki Cevizlibağ-Tuzla seferini yapan "500 T" numaralı İETT otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye K'ye (38) çarpması sonucu yaşanan ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü Kemal B. emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde karşıya geçmek için kaldırımdan yola inen Lütfiye K'ye İETT otobüsünün çarptığı anlar yer aldı.
Olay
15 Aralık'ta, Büyükdere Caddesi'nde, Sarıyer'e doğru seyreden Kemal B. (61) idaresindeki 34 BEZ 179 plakalı İETT otobüsü, 4. Levent'teki otobüs durağına yanaşırken Lütfiye K'ye (38) çarpmıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Otobüs şoförü Kemal B. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.