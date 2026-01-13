Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi
Kar, don ve buzlanma riski nedeniyle bazı illerdeki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Ankara
Bayburt valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Niğde
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda il genelinde köy ve kasabalardan yapılan taşımalı eğitime 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Çiftlik ilçemizde ise eğitim-öğretime tamamen ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer il ve ilçe merkezlerinde eğitim-öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
Karaman
Karaman'da beklenen don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don görülebileceği belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün il genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kars
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ve köy okullarında eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle, ilçemize bağlı köylerimizdeki bütün okullar ve taşıma merkezindeki okullarımızda salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."
Kastamonu
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tosya ilçesinde ise taşımalı sistemde eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Seydiler'de tüm eğitim kurumlarında, Tosya'da ise taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kent merkezi ile İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de bugün taşımalı eğitime ara verilmişti.
Trabzon
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Köprübaşı ilçesindeki tüm okullarda, Şalpazarı, Maçka, Düzköy, Arsin, Araklı, Dernekpazarı ve Tonya ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Yomra ilçesinin de yüksek kesimlerindeki mahallelerde taşımalı eğitim yapılamayacak.
Konya
Konya'nın ilçelerinden Ereğli, Akören ve Derebucak'ta tüm okullarda eğitime ve Seydişehir ile Doğanhisar'ın bazı mahallelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli, Akören ve Derebucak ilçelerinde tüm okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Seydişehir'in Kefenli, Dikilitaş, Mesudiye ve Yaylacık mahalleleri ile Doğanhisar'ın Konakkale, Fırınlı, Davras, Eskiler, Deştiğin ve Kemer mahallelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
Öte yandan, Konya'nın Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde de eğitim ve öğretime bugün ara verildiği duyurulmuştu.
Ardahan
Valilikten yapılan açıklamada, kar ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Posof ilçemiz hariç, il merkezi ve diğer ilçelerdeki taşımalı eğitime bugün ara verildi." ifadeleri kullanıldı.