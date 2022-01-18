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Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Cankut Taşdan   | 18.01.2022
Başkentte FETÖ soruşturmasında 9 zanlı gözaltına alındı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, büyük bölge imamı, esnaf imamlığı gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK, Bank Asya kaydı gibi deliller bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.

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