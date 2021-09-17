Başkentte bir ayda FETÖ/PDY operasyonlarında yakalanan 421 kişiden 62'si etkin pişmanlıktan yararlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1 Temmuz-31 Ağustos arasında terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 421 kişiden 62'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığını bildirdi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Temmuz-31 Ağustos arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Bu tarihler arasında gözaltına alınan 421 kişiden 62'sinin etkin pişmanlıktan yararlandırıldığı belirtilen açıklamada, "Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 2108 şahıstan 375'inin FETÖ/PDY içinde faaliyet yürüttükleri/yürütmekte oldukları ilk kez tespit edilmiş, haklarında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, 1 Temmuz-31 Ağustos'ta FETÖ/PDY terör örgütünün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 11, Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 25, Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 4 ayrı operasyonda 78, Adalet Bakanlığındaki yapılanmaya yönelik operasyonda 52 ve diğer operasyonlar kapsamında da 255 gözaltı kararı verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.