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Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 21.07.2021
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.

Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.


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