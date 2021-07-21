Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere karşılık verilmesi sonucu, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı gerçekleştiren PKK/YPG'li teröristlere, kara ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği belirtildi.
Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçiğin, saldırıyı gerçekleştiren 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
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