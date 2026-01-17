MSB, SAT komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız. Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 17, 2026
Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz. 🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/EmiGIVA5dX