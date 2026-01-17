Dolar
Gündem

MSB, SAT komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Su Altı Taarruz (SAT) komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
MSB, SAT komandolarının rehine kurtarma eğitimine ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlüyüz, cesuruz, daima hazırız. Sessizce geldik, sağ salim aldık, gururla dönüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
