Dolar
41.28
Euro
48.91
Altın
3,670.86
ETH/USDT
4,493.00
BTC/USDT
116,250.00
BIST 100
11,171.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller ve futbolcu Fares Chaibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yapılacak ilk deprem konutlarının temeli yarın atılacak.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Ankara

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, afetzedelere yeni konutların temelinin 1,5 ay içerisinde atılacağına dair söz vermişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda yarın, Kurum'un katılımıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ilk deprem konutlarının temeli atılacak.

Sındırgı'nın Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 afet konutunun inşasına başlanırken, Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinin köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri olmak üzere 531 bağımsız bölüm hayata geçirilecek.

Öte yandan Bakan Kurum'un talimatıyla, Çavdaroğlu Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konutlarından 100'ü de depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Deprem konutlarının 1 yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor
Kurtulmuş: Küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda nihai barışı tesis etmek zorundayız
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Benzer haberler

Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor

Yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu, Hitler'le ideolojik açıdan adeta akrabadır

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İBB'ye sosyal konutlarda altyapı tepkisi

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İBB'ye sosyal konutlarda altyapı tepkisi
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor

Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı

Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 43 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet