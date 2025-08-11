Dolar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yayındayız İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Balıkesir Sındırgı merkezli depremin yol açtığı yıkım dronla görüntülendi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım dronla görüntülendi.

Gökhan Düzyol  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Balıkesir Sındırgı merkezli depremin yol açtığı yıkım dronla görüntülendi Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

Balıkesir

Sındırgı'da dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı bina ile zemin katında bulunan iş yerindeki yıkımın boyutu, AA ekibince dronla görüntülendi.​​​​​​​

Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.

AFAD: Deprem sonrası 237 artçı deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"10 Ağustos'ta Sındırgı'da (Balıkesir) meydana gelen Mw 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede 237 artçı deprem aktivitesi kaydedilmiş olup, bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4,0'ın üzerindedir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir."

Depremlerin hasara neden olduğu mahallelerin sakinleri geceyi sokakta geçirdi
