Dolar
42.58
Euro
49.59
Altın
4,207.28
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,202.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı devam ediyor.

Ali Rıza Akkır  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Çiftlik Mahallesi Koca Çalış sahilinde kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Fethiye Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına ​​​​​​​sabah saatlerinde başlandı. İş makineleri yardımıyla süren yıkımlar sırasında, jandarma ve zabıta ekipleri de güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

Bu arada, yıkımı yapılan alanlar ile yıkım çalışması dron ile görüntülendi.

Yıkım çalışmasına dün başlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar: Yaratıcı ekonomi sadece üreten değil, marka çıkaran bir alana dönüşüyor
Sultangazi'de İETT otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "ÜNİDES" paylaşımı
Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Bilecik'teki orman yangınında evleri zarar görenler için başlatılan konut inşaatları sürüyor

Benzer haberler

Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu

Depremlerde yıkılan tarihi Tuz Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor

Depremlerde yıkılan tarihi Tuz Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor
Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor
Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Fethiye'de kamp alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet