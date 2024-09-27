Dolar
34.17
Euro
38.16
Altın
2,647.63
ETH/USDT
2,689.40
BTC/USDT
66,120.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan pilotlar, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

Miraç Kaya  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Uzun süren akademik ve fiziksel eğitimler sonucu mezun olan üsteğmenler için 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al, törende yaptığı konuşmada, mezun olan "savaşan şahinleri" tebrik etti.

Al, mezunlara seslenerek, "Sizler bu kutsal vatanın en büyük savunucuları olmaya adım atıyorsunuz. Buraya gelene kadar büyük emekler sarf ettiniz ancak unutmayın ki asıl sorumluluğunuz şimdi başlıyor. Bu kutsal vatanın göklerinde uçarken sadece bir pilot değil, gökyüzünün şimşekleri, fırtınaları, kasırgaları olacak, Türk pilotu olarak gökyüzünde bir güneş gibi parlayacaksınız." dedi.

Dönem birincisi kadın Pilot Üsteğmen Geyik de eğitimleri başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Üsteğmen Geyik, mezuniyetin kendileri için eşsiz bir gün olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bugün yıllardır F-16 pilotu olmanın heyecanını yaşadığımız eşsiz bir gündeyiz. F-16 harbe hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayarak kanatlarımıza kavuştuğumuz mezuniyet törenimize teşrifinizle bizleri onurlandıran zatıaliniz ve komutanlarımıza mezun arkadaşlarımız adına saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Komutanım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar' sözüyle geldiğimiz kutsal eğitim yuvasından mezun olduğumuz bugün yüksek düzeyde azim ve fedakarlık isteyen F-16 harbe hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamanın haklı gururu içindeyiz."

Konuşmaların ardından Pilot Üsteğmen Geyik, mezuniyet kütüğüne jet arması çaktı. Üsteğmen Geyik, mezuniyet belgesini ise Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun elinden aldı.

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Hava Kuvvetleri Personel Başkanı Hava Tuğgeneral Serhat Mehmet Orus ve Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cenk Al'ın diğer mezunlara belgelerini vermesiyle devam eden program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Emine Erdoğan New York'ta BM Genel Kurulu marjında yoğun bir program yürüttü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı
İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan ayrılan yabancı uyruklular gemiyle Mersin'e geldi

Benzer haberler

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı

İstanbul'da şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

Menderes, Zorlu ve Polatkan idam edilişlerinin 63. yılında İstanbul'da anıldı

Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Rize'ye gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı
Antalyaspor, Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi

Antalyaspor, Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenledi
Rektörden doktor adaylarına "güler yüz" tavsiyesi

Rektörden doktor adaylarına "güler yüz" tavsiyesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet