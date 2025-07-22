Dolar
40.41
Euro
47.25
Altın
3,398.10
ETH/USDT
3,750.80
BTC/USDT
117,302.00
BIST 100
10,616.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Martin Luther King suikastıyla ilgili 230 binden fazla sayfadan oluşan FBI belgelerini yayımladı

ABD'de Donald Trump yönetimi, Martin Luther King suikastıyla ilgili 230 binden fazla sayfadan oluşan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgelerini kamuoyuyla paylaştı.

Sercan İrkin  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
ABD, Martin Luther King suikastıyla ilgili 230 binden fazla sayfadan oluşan FBI belgelerini yayımladı

Washington

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, sosyal medya platformu X'teki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, FBI tarafından toplanan ve 1977'den bu yana mahkeme kararıyla mühürlü tutulan belgelerin, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinde halkın erişimine açıldığı belirtildi.

Belgelerin 230 binden fazla sayfadan oluştuğu ifade edilen açıklamada, belgeler arasında FBI'ın Martin Luther King suikastına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ayrıntıları, olası şüphelilere dair değerlendirmeler, davanın ilerleyişini gösteren iç yazışmalara dair bilgilerin yer aldığı kaydedildi.

Martin Luther King'in çocuklarının açıklaması

Martin Luther King'in yayımlanmadan önce suikastla ilgili belgeleri inceleyen çocukları, açıklama yaptı.

King'in suikastının "on yıllardır kamuoyunun merakını cezbeden bir konu" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Bu dosyaların yayımlanmasıyla ilgilenenlerden, bunu empati, itidal ve ailemizin devam eden acısına saygı göstererek yapmalarını rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kennedy suikastı belgelerine ilişkin kararname

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ocak'ta eski Başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta etkili olan sağanak sele dönüştü
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'nin tezahürüyle birlikte, bölünme rüyası görenlerin hevesleri de kursaklarında kalacaktır
Uzaya gidecek üçüncü Türk belli oldu
IDEF 2025 kapılarını ziyaretçilere açıyor
Bursa'da kontrolden çıkan motosikletin otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Benzer haberler

ABD, Martin Luther King suikastıyla ilgili 230 binden fazla sayfadan oluşan FBI belgelerini yayımladı

ABD, Martin Luther King suikastıyla ilgili 230 binden fazla sayfadan oluşan FBI belgelerini yayımladı

ABD Gizli Servisi, Trump'a suikast girişimi soruşturması kapsamında 6 çalışanını görevden uzaklaştırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet