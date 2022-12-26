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Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması: Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Ayder Yaylası'na ilişkin, "Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 26.12.2022
Bakanı Kurum'dan Ayder Yaylası açıklaması: Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'na ilişkin, sosyal medya hesabından Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ayder'imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz. Yöresel mimariye uygun bir tesis yaparak hepsini aynı çatı altında topluyoruz." ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"Bunu da doğal yapısı tahrip edilmiş 17 bin 478 metrekare alanın sadece 3 bin 863 metrekarelik kısmına yapıyoruz. Geri kalan 13 bin 615 metrekare yeşil alan olacak. Ayder'imizde altyapıyı yeniledik. Otoparkı, doğal yapıyı hiçbir şekilde bozmadan yer altına indirdik. Seyir teraslarını yapıyoruz. Hepsi bitince, doğal doku daha da ortaya çıkınca yeni Ayder'imiz bugünden güzel değil, çok daha güzel ve yeşil olacak."

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