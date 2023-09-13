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Bakan Yumaklı, İsveç'teki yarışmada "su ödülü" alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsveç'teki Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görülen Ayşe Pelin Dedeler ile bir araya geldi.

Zeynep Duyar  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Bakan Yumaklı, İsveç'teki yarışmada "su ödülü" alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğünce her yıl lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması'nda birinci olan İzmir Özel Çakabey Lisesi öğrencisi Ayşe Pelin Dedeler, İsveç'te Stockholm Uluslararası Su Enstitüsü tarafından organize edilen Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve "Üstün Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Dedeler'in "Mikroplastikleri Su Ortamından Nano Malzemeler ile Uzaklaştıran Yeni Manyetik Sistem Projesi" yarışmada büyük ilgi gördü.

Öğrenci ve annesiyle Bakanlık'taki makamında görüşen Yumaklı, Dedeler'i başarısından dolayı tebrik etti, projeyle ilgili bilgi aldı.

Yumaklı, bir kız babası olarak Dedeler'in başarısından büyük gurur duyduğunu ifade etti, ödül alan projenin çok orijinal bir konu olduğunu, su kaynaklarının ve içindeki canlıların plastik atıklardan korunmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ayşe Pelin Dedeler'in, başarısıyla rol model haline geldiğini belirten Yumaklı, "Ben, gerçekten ülkemizin gençlerinden ümitliyim. Sorumluluk hissetmek, insanlığa, ülkeye, dünyaya faydalı olmak için çalışmak takdir edilmesi gereken bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, Dedeler'in başarısını duyduğunda çok sevindiğini ve mutlu olduğunu vurguladı.

Dedeler de yaşadığı şehir olan İzmir'de denizdeki plastik atıkları görünce böyle bir sistem geliştirmeye karar verdiğini ve gelecekte bir bilim insanı olarak çevre sorunlarına çözüm bulmayı amaçladığını ifade etti.eğitim

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