Bakan Yerlikaya, öğretim üyesinin Munzur Çayı'nda keman çaldığı görüntüleri paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Munzur Çayı'nda bir öğretim üyesinin keman çaldığı görüntüleri paylaştı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir zamanlar adı terörle anılan Munzur Çayı'nda artık huzurun sesinin hakim olduğunu belirtti.
Burası Tunceli, Munzur Çayı…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2024
Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur’da artık huzurun sesi hakim.
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit Munzur Çayı’nın ortasında kemanıyla bestesini çaldı.
Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim… pic.twitter.com/mMd0f2zNvp
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit'in çayın ortasında kemanıyla beste çaldığını kaydeden Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor. Kapalı yayla kalmıyor, çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi. Çünkü aziz milletimiz her şeyin en güzeline layık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.