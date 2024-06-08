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Bakan Yerlikaya, öğretim üyesinin Munzur Çayı'nda keman çaldığı görüntüleri paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Munzur Çayı'nda bir öğretim üyesinin keman çaldığı görüntüleri paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Bakan Yerlikaya, öğretim üyesinin Munzur Çayı'nda keman çaldığı görüntüleri paylaştı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir zamanlar adı terörle anılan Munzur Çayı'nda artık huzurun sesinin hakim olduğunu belirtti.

Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit'in çayın ortasında kemanıyla beste çaldığını kaydeden Yerlikaya, "Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor. Kapalı yayla kalmıyor, çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi. Çünkü aziz milletimiz her şeyin en güzeline layık." ifadelerini kullandı.

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