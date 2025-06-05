Bakan Yerlikaya, motosiklet kazası mağdurunun videosu üzerinden uyarıda bulundu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "2024 yılında, motosiklet kazalarında 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sevgili motosiklet sürücülerimiz lütfen kasksız ve ekipmansız bir şekilde yola çıkmayın." ifadelerini kullandı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından 31 Ağustos 2021'de trafik kazası geçiren motosiklet tutkunu Ramazan Öztürk'e ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ramazan kardeşimiz tüm samimiyetiyle diyor ki, 'Kaskım ve ekipmanım olsaydı, şu anda hayatım bambaşka olabilirdi.' Bu cümle dahi tüm motosiklet sürücülerine, bir anlık ihmalin nelere mal olabileceğini acı bir tecrübeyle gösteriyor. Trafikteki sorumluluğumuzun önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Geçen yıl ülkemizde meydana gelen her 2 trafik kazasından birine motosikletler karıştı ve 2024 yılında motosiklet kazalarında maalesef 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sevgili motosiklet sürücülerimiz, lütfen kasksız ve ekipmansız bir şekilde yola çıkmayın. Unutmayın ki, trafikte tedbirsiz davranmak telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Ramazan kardeşime geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Motosiklet tutkunu Ramazan Öztürk kardeşimiz, 31 Ağustos 2021 tarihinde geçirdiği elim trafik kazasında maalesef engelli kaldı. Ramazan kardeşimiz tüm samimiyetiyle diyor ki: “Kaskım ve ekipmanım olsaydı, şu anda hayatım bambaşka olabilirdi.”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 5, 2025
Bu cümle dahi tüm motosiklet… pic.twitter.com/w1NabbDHTb