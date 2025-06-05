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Bakan Yerlikaya, motosiklet kazası mağdurunun videosu üzerinden uyarıda bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "2024 yılında, motosiklet kazalarında 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sevgili motosiklet sürücülerimiz lütfen kasksız ve ekipmansız bir şekilde yola çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Bakan Yerlikaya, motosiklet kazası mağdurunun videosu üzerinden uyarıda bulundu

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından 31 Ağustos 2021'de trafik kazası geçiren motosiklet tutkunu Ramazan Öztürk'e ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ramazan kardeşimiz tüm samimiyetiyle diyor ki, 'Kaskım ve ekipmanım olsaydı, şu anda hayatım bambaşka olabilirdi.' Bu cümle dahi tüm motosiklet sürücülerine, bir anlık ihmalin nelere mal olabileceğini acı bir tecrübeyle gösteriyor. Trafikteki sorumluluğumuzun önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor.

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Geçen yıl ülkemizde meydana gelen her 2 trafik kazasından birine motosikletler karıştı ve 2024 yılında motosiklet kazalarında maalesef 1584 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sevgili motosiklet sürücülerimiz, lütfen kasksız ve ekipmansız bir şekilde yola çıkmayın. Unutmayın ki, trafikte tedbirsiz davranmak telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Ramazan kardeşime geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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