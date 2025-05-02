Dolar
38.57
Euro
43.68
Altın
3,235.45
ETH/USDT
1,847.60
BTC/USDT
97,300.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikisi kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4 kişinin, yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Bakan Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Ankara

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da, Ö.A. ise Kosova'da; ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. de Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Açıklamada, Ş.Ç'nin "çocuğun cinsel istismarı", Ö.A'nın "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kooperatif faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", S.E.Ö'nün "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik", M.G'nin ise "tasarlayarak öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "suç uydurma" suçlarından arandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Mersin'de yakalandı
Ankara'da itfaiye aracının sel sularına kapılması görüntülendi
İstanbul'da borsa işlemlerinde usulsüzlük soruşturmasında 12 zanlı tutuklandı
Bakan Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu
Adana'da hız ihlali, yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyor

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Bakan Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 4 kişinin yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

"Türkiye'nin huzuru" için 30 bini aşkın bekçi gece nöbetinde

Ülke genelindeki denetimlerde 21 göçmen kaçakçısı ve 547 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere 409 şahıs gözaltına alındı
Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı

Narkokapan-Mersin Operasyonu'nda yakalanan 84 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi

İstanbul'da usulsüz çakar kullanılan aracın geçiş üstünlüğü hakkı iptal edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet