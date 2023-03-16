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Bakan Yardımcısı Tiryaki: 20 uçağın alımı gerçekleştirildi, 4'ü yangın sezonundan önce teslim edilecek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine dahil ettikleri kara ve hava araçlarıyla teşkilatın güçlendiğini belirterek, "20 uçağın alımı gerçekleştirildi, 4'ü yangın sezonundan önce teslim edilecek." dedi.

Enes Duran  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Bakan Yardımcısı Tiryaki: 20 uçağın alımı gerçekleştirildi, 4'ü yangın sezonundan önce teslim edilecek Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Tiryaki, Orman Genel Müdürlüğü envanterine giren 190 arazöz ve 197 ilk müdahale aracının bölge müdürlüklerine dağıtımı için düzenlenen törene katıldı.

Ülkenin gerek Kahramanmaraş merkezli depremler gerekse dün yaşanan sel felaketiyle zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Tiryaki, Bakanlığın tüm kurumlarıyla vatandaşların yardımına koştuğunu, DSİ başta olmak üzere orman teşkilatının 4 binin üzerinde aracıyla deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Tiryaki, envantere dahil edilen dozer, ekskavatör, arazöz, ilk müdahale ve hava araçlarının teşkilatın gücüne güç katacağını belirterek, "Geçenlerde bir helikopterimizi genel müdürlüğümüzün hava gücüne dahil ettik. 20 uçağın alımı gerçekleştirildi, 4'ü yangın sezonundan önce teslim edilecek. 2 yıl gibi kısa bir zaman diliminde kiraladığımız uçakların dışında hem kendi hava gücümüzü hem de kara gücünü istenilen bir noktaya getirerek geçmiş dönemlerde yaşadığımız sıkıntıları bir daha yaşamayacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

OGM sel bölgesine 40 arazöz gönderdi

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de depremlerde ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Sadece orman varlığının artırılması, korunması, geliştirilmesiyle ilgili değil, vatandaşların her alandaki ihtiyacına cevap vermek için çalışan büyük bir teşkilat olduklarını ifade eden Karacabey, "Deprem felaketinin izlerinin silinmesi için ilk andan itibaren sahada olduk. Bugüne kadar bir anda hiç bu kadar araç filoya dahil edilmedi. Dün Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin izlerinin silinmesi için AFAD tarafından bizden 40 arazöz istendi. Şu anda arazözlerimizin büyük bir kısmı olay mahalline ulaştı, bir kısmı da ulaşmak üzere." dedi.

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