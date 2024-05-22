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Bakan Uraloğlu: X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Arife Yıldız Ünal  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Bakan Uraloğlu: X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek

Ankara

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek." ifadesini kullandı.

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