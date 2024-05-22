Bakan Uraloğlu: X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun artık İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.
Ankara
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilciliğinin kurulduğunu belirterek, "X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek." ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğü sonucu sosyal medya platformu X’in Türkiye'de temsilciliği kuruldu.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) May 22, 2024
X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek. pic.twitter.com/Bqm9EranCZ