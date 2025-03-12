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Bakan Uraloğlu: Trabzon'a 56 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Trabzon'a, Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan, şehir hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar, havalimanı gibi 56 istasyon içeren 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız." dedi.

Seda Tolmaç  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Bakan Uraloğlu: Trabzon'a 56 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Bakan Uraloğlu, Başkent Araklı Derneğince, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada konuşan Uraloğlu, Araklı'nın tarihi ve doğasıyla Trabzon'un önemli ilçelerinden olduğunu ifade etti. Trabzon'un Türkiye'nin en yaşanabilir kentler listesinde 10'uncu sırada yer aldığını anlattı.

Şehrin, Doğu Karadeniz'in en fazla ihracat yapan ili olduğunu söyleyen Uraloğlu, kentteki ticari faaliyetlerin sürekli büyüdüğünü aktardı.

Uraloğlu, Trabzon'un, geçen yıl yaklaşık 712 bin yabancı, 635 bin yerli olmak üzere toplam 1 milyon 350 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını dile getirerek, turist sayısının bu yıl 1,5 milyona yaklaşacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Kentin ulaşım altyapısının geliştiğine işaret eden Uraloğlu, "Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 173 milyar lira yatırım gerçekleştirdik." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli'ni tamamladıklarını anımsatarak, başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını sağladıklarını belirtti.

Kanuni Bulvarı Projesi'nde de sona yaklaştıklarının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Akyazı Stadyumu'nun yanında inşa edilen şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini de hayata geçiriyoruz. Trabzon'umuza, Akçaabat'tan Yomra merkeze ulaşan, şehir hastanesi, Akyazı Stadyumu, meydan, üniversite, otogar ve havalimanı gibi 56 istasyon içeren yaklaşık 32 kilometrelik kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate indirecek Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere tüm kentlerimizi birbirine, oradan da bütün Türkiye'ye bağlamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nı genişletmek ve şehre yeni bir havalimanı kazandırmak amacıyla çalışmalara başladıklarını da dile getirerek, iç ve dış hatlar terminalindeki tadilatları bitirmek için faaliyetlerin hızla devam ettiğini, bu çalışmaların yıl içerisinde tamamlanacağını kaydetti.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve Başkent Araklı Derneği Başkanı Tacettin Çebi de katıldı.

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