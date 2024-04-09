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Bakan Uraloğlu: Trabzon-Suudi Arabistan hattında direkt uçuşlar haziranda başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ile Suudi Arabistan arasında gerçekleştirilecek direkt uçuşların 4 Haziran’da başlayacağını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Bakan Uraloğlu: Trabzon-Suudi Arabistan hattında direkt uçuşlar haziranda başlayacak

Ankara

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Trabzon ile Suudi Arabistan'ın iki şehri arasında yapılacak uçak seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Trabzon-Cidde hattında 4 Haziran'da başlayacak Suudi Arabistan seferlerinin 30 Eylül'de gerçekleştirilecek Riyad uçuşuyla sona ereceğini belirten Uraloğlu, yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt olarak hem Cidde hem de Riyad'a seyahatin mümkün olacağını ifade etti.

Uraloğlu, bu seferlerle hem Trabzon turizmi ve ekonomisinin hem de ülke ekonomisinin canlanacağına dikkati çekerek, "Hac ibadeti ve umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seferlere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan Cidde ve Riyad'a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak. Salı ve perşembe günleri saat 09.55'te Trabzon Havalimanı'ndan kalkacak uçaklarımız çarşamba, cuma ve pazar günleri saat 09.15'te havalanacak. Seferler, ülkemizin hem turizmine hem ekonomisine büyük katkı sağlayacak."

"Riyad ve Cidde'den Trabzon'a binlerce turist gelecek"

Uraloğlu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmelerle iki ülkenin elektronik vize uygulamasına geçtiğini anımsatarak, vatandaşların 5 dakikadan daha kısa sürede vize alabileceğini veya Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde vize işlemini gerçekleştirebileceğini anlattı.

Bu sayede Trabzonlu vatandaşların sanki şehirler arası yolculuk yapar gibi Cidde ve Riyad'a gidebileceğini vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize kolaylığıyla birlikte bu seferlerin başlaması başta Trabzon olmak üzere bölge şehirlerinin turizmine ve ticaretine de önemli katkı sağlayacak. Karşılıklı seferlerle Riyad ve Cidde'den de Trabzon'a binlerce turist gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, elektronik vizeyle vatandaşların Mekke ve Medine'nin yanı sıra Suudi Arabistan'daki tüm bölgeleri ve şehirleri gezebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem elektronik vize hem de Trabzon'dan Riyad ve Cidde'ye direk seferlerin konulması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi, hac ibadeti ve umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak. Trabzon başta olmak üzere bölge şehirlerimizdeki vatandaşlarımız için de büyük kolaylık sağlanacak."

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