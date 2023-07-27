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Bakan Tunç, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı: Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır

Adalet Bakanı Tunç, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, "Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır." dedi.

Kemal Karadağ  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Bakan Tunç, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı: Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınayarak, "Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini korumaya, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın, radikal yerleşimciler ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'ya yönelen bu saldırılar, sadece İslam alemine değil, tüm dünyanın barışına ve huzuruna karşı gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail hükümetinin, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket ederek, İslam dinine ve kutsalına karşı yapılan bu eylemlere fırsat vermemesi, gereken tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Tunç, "Türkiye, bu saldırılar karşısında sessiz kalmayacaktır. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini korumaya, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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