Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,665.00
BTC/USDT
23,430.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

Ömer Olcay, Ahmet Sertan Usul   | 04.02.2023
Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu
BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı
Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Benzer haberler

Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak

Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'na kar yağdı

İçişleri Bakanı Soylu: 2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk

İçişleri Bakanı Soylu: 2011'den bu yana 150 ülkeden 111 bin kişiye ülkeye giriş yasağı koyduk
Uludağ'ın karlı güney etekleri sis altında dronla görüntülendi

Uludağ'ın karlı güney etekleri sis altında dronla görüntülendi
Afrin'in kuzeyi yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Afrin'in kuzeyi yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet