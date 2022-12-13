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Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Mehmet Tosun   | 13.12.2022
Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Konut kampanyalarındaki son durumun" sorulduğu Kurum, şu yanıtı verdi:

"Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı, titiz davranılıyor. Bu kampanyanın amacına ulaşması için çalışıyoruz. Yaptığımızın bir karşılığı olsun istiyoruz. Fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Fiyatları dengeledik ve aşağı çektik, tekrar yukarı çıkmasını istemiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Kampanya ile hem talebi yönetmek hem de proje arzını artırmak gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, detayları arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. İnşallah yakında birlikte açıklarız."

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