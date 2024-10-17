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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaretinde konuşuyor.
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Bakan Kurum: Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremin ardından şu ana kadar 1211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Bakan Kurum: Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı; Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."

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