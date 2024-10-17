Bakan Kurum: Elazığ’da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya’da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki depremin ardından şu ana kadar 1211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı; Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.