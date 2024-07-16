Dolar
33.09
Euro
36.08
Altın
2,439.84
ETH/USDT
3,418.20
BTC/USDT
63,734.00
BIST 100
11,124.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı -VTR-
logo
Gündem

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin refahını artırmak için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin refahını artırmak için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz

Ankara

Işıkhan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da yolcu otobüsünün eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı mağarada, çeşitli mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi
Türkiye, Karadeniz Programı 2021-2027 dönemi son çağrı proje başvurularında açık ara önde
Antalya'da yüksek nem bunalttı
Eskişehir'de sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef etti

Benzer haberler

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin refahını artırmak için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz

Bakan Işıkhan: Emeklilerimizin refahını artırmak için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz

İŞKUR "Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesi'ne yaklaşık 17 bin başvuru yapıldı

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Projesi'ne yaklaşık 17 bin başvuru yapıldı
Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı ile hibrit araç bakım onarımcısı ulusal yeterlilikleri yayımlandı

Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı ile hibrit araç bakım onarımcısı ulusal yeterlilikleri yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet