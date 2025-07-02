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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı kabul etti.

Oğuzhan Sarı  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ı kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Işıkhan'ı kabul ettiği belirtildi.

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