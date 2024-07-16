Dolar
33.09
Euro
36.07
Altın
2,442.92
ETH/USDT
3,394.80
BTC/USDT
63,132.00
BIST 100
11,132.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Duygu Yener  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan muharrem ayı mesajı
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
Evi yıkılan depremzedeye tazminat ödenmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Bakan Yumaklı: Turizmde verimli su kullanımı konusunda personelin de eğitimi son derece önemli
Vali Sezer, Meriç’e elektrik üretimi için yapılan setin suyun akışını engellemediğini söyledi

Benzer haberler

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlendi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, hicri yılbaşını kutladı

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de
AK Parti'li Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi

AK Parti'li Maviş, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet