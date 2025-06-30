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Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025 Aile Yılı, sevgiyle kurulan ailelerle, ülkemizi daha da güçlü kılma idealimizi hep birlikte büyüttüğümüz bir yıldır." ifadelerini kullandı.

Sefa Bilgitekin  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

Ankara

Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin yayımladığı video mesajında, dünyanın dört bir yanında, çocuklara sıcak bir yuva açan, onları sarıp sarmalayan tüm koruyucu ailelere teşekkür etti.

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"Sizler koruyucu ailelerimiz, güçlü bir toplumun ancak merhametle kurulan aile bağlarıyla yükseldiğini kanıtlıyorsunuz." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugün, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti uluslararası alanda örnek bir model haline geldi. Sizlerden aldığımız güçle, her çocuğun mutlulukla büyüdüğü bir gelecek için çalışıyoruz. 2025 Aile Yılı, sevgiyle kurulan ailelerle, ülkemizi daha da güçlü kılma idealimizi hep birlikte büyüttüğümüz bir yıldır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın aileyi merkeze alan vizyoner liderliği, bu idealin en güçlü ilham kaynağıdır."

Güçlü bir geleceğin, güçlü ailelerle mümkün olduğunu vurgulayan Göktaş, koruyucu aileliğin, bu güçlü yapının en kıymetli taşlarından biri olduğunun altını çizdi.

Bakan Göktaş, "Sizlerin vesilesiyle bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen herkese, kapımızın ve gönlümüzün daima açık olduğunu belirtmek isterim. Bu yolu sizlerle birlikte yürümenin, geleceğe atılan en doğru adım olduğuna inanıyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki ailemizin bir parçasısınız. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

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