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Ekonomi

Ulusal Vefa Programı kapsamında SYDV'lere 2,7 milyar lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programıyla temmuz ayında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 898 milyon lira aktarıldığını, yılın 7 ayında sağlanan toplam desteğin 2,7 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Ulusal Vefa Programı kapsamında SYDV'lere 2,7 milyar lira destek

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahiplerine, temel ihtiyaçlarını ve öz bakımlarını yerine getiremeyen yaşlılar, engelliler, ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara destek olduklarını belirtti.

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Sosyal hizmet modellerini vatandaşların ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Göktaş, bu kapsamda hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'nın, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ulusal program haline getirildiğini anımsattı.

Programa dahil olan vatandaşları düzenli periyotlarla ziyaret ederek evlerinin ve kişisel temizliklerinin sağlandığını kaydeden Göktaş, çalışmaları yürüten vefa destek gruplarının büyük bölümünün kadınlardan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifika sahibi personelden oluştuğu bilgisini verdi.

Göktaş, programın, 60 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, yalnız yaşayan yardıma muhtaç bireyler ve üçten fazla 16 yaş altı çocuğu bulunan tek ebeveynli aileler gibi kırılgan gruplara odaklandığını belirtti.

Vakıf personellerinin sahada yürüttüğü çalışmalar ve ev ziyaretleri aracılığıyla tespit edilen vatandaşların da program kapsamına alındığını bildiren Göktaş, programa başvurmak isteyenlerin, bulundukları illerdeki veya ilçelerdeki SYDV'lere başvurarak hizmetten faydalanabildiğini aktardı.

Bu yıl 2,7 milyar lira kaynak aktarıldı

Programın bu yılki bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını hatırlatan Göktaş, temmuz ayında aktarılan 898 milyon lira kaynak ile şu ana kadar SYDV'lere 2,7 milyar lira kaynak sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, bugüne kadar programdan 128 bin vatandaşın yararlandığı bilgisini vererek "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın huzurlu bir hayat sürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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