Euro
7.42
Dolar
6.79
BIST 100
102,414.10
Altın
1,735.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 22.05.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mamak SYDV personeli ile dün yaptığı iftara ilişkin fotoğraflara da yer veren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"1003 vakfımız, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için gece gündüz demeden başvuruları değerlendirdiler. Özverili çalışmaları için her bir SYDV çalışanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son bir günde Çin'de 4, Güney Kore'de 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 200 bine yaklaştı
Senegal'den 'Afrika'nın Borçları Silinsin Girişimi'
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi
ABD'de Kovid-19 kurbanları için 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Benzer haberler

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan SYDV çalışanlarına teşekkür

Bakan Kurum: Mogan Gölü'nde su kalitesinin artmasıyla yaşayan canlı türü de arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü

Bakanlar Koca ve Ersoy normalleşme sürecini görüştü
Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
AK Parti'li Ünal: Farkındalık çalışması üzerinden bile nefret kusuldu

AK Parti'li Ünal: Farkındalık çalışması üzerinden bile nefret kusuldu