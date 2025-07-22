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Ekonomi

Almanya'nın vergi geliri yılın ilk yarısında yüzde 8,1 arttı

Almanya’da federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar avroya ulaştı.

Bahattin Gönültaş  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Almanya'nın vergi geliri yılın ilk yarısında yüzde 8,1 arttı

Berlin

Almanya Maliye Bakanlığı, ülkenin ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık vergi geliri verilerini açıkladı.

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Buna göre, yılın ilk yarısında federal devlet ve 16 eyaletin vergi gelirleri 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar avroya yükseldi.

Ekonomide süregelen zayıflık nedeniyle yılın ilk yarısında kurumlar vergisi gelirlerinin yüzde 3,5 düşmesi dikkati çekti.

Bakanlığın açıklamasında, "Ekonomik görünümde son dönemde karışık bir seyir izleniyor. Şirketlerin yeniden kendilerine güvenmeye başladıklarına dair işaretler var." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü büyüme gösterse de ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

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