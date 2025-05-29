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Bakan Göktaş: 'Aile Yılı' içerisinde çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız

Göktaş, Meta Küresel Güvenlik Politikaları Başkan Yardımcısı Antigone Davis'le yaptığı görüşmeye ilişkin "'Aile Yılı' içerisinde, çocuklarımız için güvenli dijital ortam oluşturmayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesini tamamlamakta kararlıyız" dedi.

Şaduman Türkay  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Bakan Göktaş: 'Aile Yılı' içerisinde çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız

İstanbul

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Davis'le dijital güvenlik ve çocuk odaklı politikalar üzerine görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Sosyal medya platformlarının, kültürel değerlere saygılı ve çocukların üstün yararını gözeten politikalar benimsemesini önemsediklerine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bir süredir üzerinde çalıştığımız sosyal medya düzenlemesiyle içerik sağlayıcılara, sosyal medya ve oyun platformlarına önemli yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. Özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın olumsuz etkilerinden koruma konusundaki kararlılığımızı ve kendilerinden beklentilerimizi Sayın Davis ile paylaştık. 'Aile Yılı' içerisinde, çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam oluşturmayı amaçlayan sosyal medya düzenlemesi çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız."

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