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Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği New York'ta, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Büşranur Koca  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Bakan Fidan, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, BM 79. Genel Kurul toplantısına katılmak için gittiği New York'ta, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.

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